Brief 1 ’Rekening houden met voetgangers’

Op steeds meer plaatsen zijn trottoirs verdwenen en dienen voetgangers het fietspad te delen. Alleen houden veel fietsers er een wat ander idee op na over dat delen. Het gros heeft geen zin even te bellen, zodat je je wezenloos schrikt als er geruisloos - soms met 25 km per uur - een fietser zo dicht mogelijk langs je flitst. Anderen vloeken je aan de kant en o wee als je met een hond loopt! Dat die wellicht een onverwachte beweging kan maken, omdat het nu eenmaal een dier is, wil maar niet doordringen. En het gaat hier niet om jongeren! Grappig genoeg tonen die nog de meeste flexibiliteit en zelfs hoffelijkheid. Nee, hoe ouder, hoe gekker lijkt waar te zijn als een volwassene op de (elektrische) fiets klimt. Dus, beste overheid: voer dit plan absoluut uit. Maar herstel tegelijkertijd het trottoir weer in ere. En gun in recreatiegebieden wandelaars hun rust, door niet ieder paadje open te stellen voor fietsers. Helemaal in gebieden waar de hond nota bene legaal mag loslopen, kunnen ook wandelaars dan relaxen in de gezonde buitenlucht.

Els van Oortmerssen, Spijkenisse

