Brief 3 ’Onderhoud fietspaden van belang’

Vast niet, de overheid kennende. Een kwart miljard voor een nationaal fietspadenplan. Het is op zich wel leuk om te lezen dat we uit de auto ’gelokt’ worden, in plaats van ’gebeukt’, (door hun decennialange weigering iets aan de files te doen), de gewoonlijke strategie van politiek Den Haag.

Als ze nu zorgen voor genoeg fietsasfalt (na ruim een halve eeuw belastingheffen zonder tegenprestatie hebben ze er toch wel genoeg geld voor?), dan heeft het klimaat er ook nog baat bij.

Ludwig van El

