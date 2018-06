Nieuwe loterij geeft geen geld

In het prijzenpakket vinden deelnemers onder meer: walvissen en dolfijnen spotten op een privéjacht op Tenerife, magische ballonvlucht en kameelrit in Marrakesh, ’s werelds grootste technofeest in Zürich of ontspannen bij een luxe yoga retraite op Ibiza.

Vandaag zal Raffld zich presenteren als als eerste ’experience loterij’ ter wereld. „Wij keren geen geld, maar reizen of avonturen uit aan onze winnaars”, zegt directeur Peter-Paul de Goeij. „Wij richten ons daarbij vooral op millennials, op jongeren tussen de 22 en 36 jaar, die elke week de kans krijgen om unieke ervaringen te winnen samen met hun vrienden terwijl ze geld inzamelen voor het goede doel. De helft van de prijs van een lot gaat naar één van de vier aangesloten (of alle) goede doelen, die de deelnemer zelf kiest.”

Bucketlist

Voorafgaand heeft de loterij een onderzoek laten doen onder meer dan 1000 millennials en daar blijkt dan meer dan de helft een bucketlist heeft en dat daarbij reizen hoog op de lijst staan. „Ze geven aan het belangrijker te vinden om nu te genieten (37%), dan te sparen voor ’later’. Ook blijkt uit het onderzoek dat 41% van de jongeren vindt dat hun eigen generatie meer uit het leven haalt dan hun ouders.

„Zes op de tien millennials zegt een mooie ervaring te verkiezen boven een goed gevulde bankrekening. Een grote meerderheid (85%) onderschrijft de stelling ’ik word het meest gelukkig van een leven vol mooie ervaringen’. En dat sluit aan bij een trend die we al langer zien”, meent De Goeij.

Op de vraag wat er bovenaan de bucketlist staat, noemen ondervraagden dromen als ’uit een vliegtuig springen’, ’Ajax Europees kampioen zien worden’, ’alle Europese landen bezoeken’, ’bungeejumpen’, ’met dolfijnen zwemmen’ en ’naar Patagonië gaan’.