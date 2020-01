Overeenkomst zonder partner

Deze Palestijn in een koffietent op de Westelijke Jordaanoever lijkt weinig positief over het plan van Trump. Ⓒ FOTO REUTERS

WASHINGTON - President Trump heeft zijn langverwachte ’deal van de eeuw’ gepresenteerd: zijn plan voor vrede in het Midden-Oosten. Met naast hem de Israëlische premier Netanyahu pleitte Trump voor een tweestatenoplossing die volgens hem een ’win-win’ is voor zowel Israël als de Palestijnen. Trump waarschuwde dat het voor de Palestijnen „de laatste kans kan zijn.” Juist de Palestijnen waren niet aanwezig in het Witte Huis.