Tabaksfabrikant: RIVM slaat plank mis

Volgens de fabrikant heeft het RIVM een Canadese testmethode gebruikt in plaats van de door de Europese Unie (EU) verplicht gestelde eisen. „Dit is te vergelijken met het uitvoeren van een meting in inches en dan verbaasd te zijn dat dit een andere uitkomst geeft dan in centimeters”, aldus het tabaksbedrijf.

Volgens JTI voldoet de tabaksindustrie al 25 jaar aan de ISO-testmethode die de EU verplicht stelt.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek woensdag dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.