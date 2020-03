Streep door noodopvang asielzoekers Leeuwarden, Goes

Het was de bedoeling dat komende week de eerste personen in deze steden zouden worden opgevangen, maar daar gaat nu een dikke streep doorheen. In beide noopopvangvoorzieningen konden bijna duizend vreemdelingen worden gehuisvest.

Hierdoor wordt het tekort aan bedden voor migranten in Nederland nog nijpender. Door problemen bij de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) moest het COA al opzoek naar vijfduizend extra slaapplaatsen voor asielzoekers.

Druk opvoeren

De opvanginstantie is daarom aangewezen op de bereidheid van gemeenten om snel locaties beschikbaar te stellen: „Er wordt daarom nogmaals een dringend beroep gedaan op gemeenten om maximale inspanning te zetten op het vinden van reguliere locaties”, reageert een woordvoerder van de organisatie.

Volgens de organisatie gaan de ’voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de hallen wel door’. „Het COA zal in overleg met gemeenten en daartoe bevoegde instanties op een later moment bepalen wanneer de hallen gebruikt gaan worden voor de opvang van asielzoekers.”