Koning in sneltreinvaart door Estland

Koning Willem-Alexander tijdens het staatsbanket met president Kersti Kaljulaid en haar echtgenoot Georgi-Rene Maksimovski in Keila Jou Kasteel tijdens het staatsbezoek aan Estland. Ⓒ ANP

Tallinn - Op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Estland wordt koning Willem-Alexander getrakteerd op de visitekaartjes van de natie. Woensdagochtend kreeg hij tekst en uitleg over de laatste snufjes van de digitale Estse overheid. Tallinn loopt voorop in het schrappen van papier bij overheidsdiensten. Zo kreeg de koning uitgelegd dat het verkopen van auto’s zonder papieren bureaucratie kan en dat een digitaal patiëntendossier in Estland wel werkt.