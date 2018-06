Spaanse minister van Cultuur stapt op

De nieuwe minister Máxim Huerta. Ⓒ Reuters

MADRID - De Spaanse minister van Cultuur Màxim Huerta is opgestapt, na amper een week in functie. De bewindsman in de nieuwe regering-Sánchez raakte in opspraak door publicaties over zijn veroordeling wegens belastingontduiking. Huerta is 3,5 jaar geleden bestraft omdat hij in de jaren 2006-2008 met een truc voor meer dan 255.000 euro belasting heeft ontdoken. Hij was destijds tv-presentator.