’Forse straffen voor dierenbeulen’

Sprotje is bij onze zuiderburen inmiddels welbekend. Het is een katje van 10 maanden, dat helaas op de verkeerde plaats woonde. Vorige week woensdag op donderdag was er een ‘feestje’ waarbij het katje als voetbal gebruikt werd. Daarna stopte een idioot, schrijft R. Hak, die nog een rekening met de eigenaar (niet aanwezig) te vereffenen had het gewonde beestje in de oven.