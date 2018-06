’Trots op stoppen met roken’

Zeker nu ik lees dat volgens het onderzoek van het RIVM de teer- en nicotinegehaltes die op de pakjes staan in werkelijkheid vaak 20 keer hoger zijn.

De onderzoeksresultaten worden deze week door staatssecretaris Blokhuis in ontvangst genomen. Ik ben benieuwd of het rapport straks in de bekende stoffige bureaula verdwijnt of dat we een échte tabaks-sjoemelaffaire krijgen. Gezien de waarden, de leugens van de producenten en in het belang van de volksgezondheid hoop ik op het laatste.

Bas Overmars, Amsterdam