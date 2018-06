Justitie gaat Angels-kopstukken ook plukken

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Justitie wil drie kopstukken van de Haarlemse chapter van de Hells Angels die worden vervolgd voor zware misdrijven ook hun criminele winsten afnemen. Dit meldden de aanklagers woensdagochtend in de beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daar worden later op de dag de strafeisen tegen het drietal uitgesproken.