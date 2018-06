Aantal meldingen zorgfraude toegenomen

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Het aantal meldingen over mogelijke fraude in de zorg is vorig jaar met ruim de helft toegenomen tot 675. Vooral in de wijkverpleging en met geld voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) werd fors meer gesjoemeld, blijkt uit een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).