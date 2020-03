Hoogleraar: ’Helft bevolking in de kou na afkoppelen gasnet’

Dat zegt Han Slootweg, hoogleraar bij de TU Eindhoven en directeur netstrategie bij Enexis groep tegen het AD.

Te slecht geïsoleerd

Oudere huizen (van voor 1980) zijn te slecht geïsoleerd om de boel op koude winterdagen met een warmtepomp comfortabel te krijgen. „Kijk maar eens wat er bij oudere woningen op koude dagen door de gasmeter gaat. Het is niet reëel om dat met elektriciteit te gaan. ,Of je moet een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een 15 centimeter dikke isolatielaag. En dan nog zijn er koude dagen dat het niet lukt.’’

Negentig procent van de huizen in ons land wordt nu nog verwarmd met gas. „Er is een sentiment dat we van gas moeten, maar het verhaal is veel genuanceerder”, aldus Slootweg. „Het is echt verstandig het gasnet te handhaven.”

Verplicht afgekoppeld

De overheid zet de plannen voor de afbouw echter snel door. In de Utrechtse wijk Overvecht worden 4400 huiseigenaren gedwongen afgekoppeld. Wie weigert krijgt de gemeente achter zich aan. Nieuwbouwhuizen krijgen al geen aardgas meer.

Particulieren, die de ’energietransatie’ helemaal zelf moeten betalen, lopen sowieso nog niet erg warm om hun huis van het gas te halen. Vorig jaar meldden zo’n 10.000 mensen zich af, aldus de krant.