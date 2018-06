Affaire in top OM eist tweede slachtoffer

Marianne Bloos Ⓒ ANP

DEN HAAG - Ook hoofdaanklager Marianne Bloos, de andere hoofdrolspeler in de liefdesaffaire in de top van het Openbaar Ministerie (OM), gaat met buitengewoon verlof. Zij doet dat op eigen verzoek en gedurende het lopende onderzoek, bevestigt een woordvoerder van het OM een bericht van NRC. Haar partner, hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen, was al met verlof.