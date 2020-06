Den Haag verplaatst demo: geen max aan deelnemers

„Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen. In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden”, meldt de woordvoerder van de Haagse burgemeester. In eerste instantie zou de demonstratie plaatsvinden op de Koekamp, maar om de anderhalve meter afstand te kunnen houden, is gekozen voor een grotere locatie.

De lokale partij Hart voor Den Haag zag liever een demonstratieverbod. „Volstrekt onaanvaardbaar dat we Amsterdamse toestanden krijgen in Den Haag”, stelden raadsleden Arjen Dubbelaar en Richard de Mos. „’Black lives matter’, maar alle andere levens net zo goed. We zitten in een volksgezondheidscrisis met als regel dat je 1,5m afstand houdt, dan zijn massademonstraties gewoon een ’no-go’.”

Gisteren verzamelden zo’n 5000 mensen zich op de Dam in Amsterdam om te demonstreren. Aanleiding voor de protesten is onder mee de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema greep niet in toen er duizenden mensen afkwamen op de demonstratie waardoor de afstand van anderhalve meter niet kon worden gehouden tussen de demonstranten. Dat kwam haar op veel kritiek te staan van politici, maar ook mensen uit de zorg. Met de strenge anderhalve meter regels die gelden, vonden zij dit geen goed signaal afgeven naar de buitenwereld. De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd waarin Halsema ter verantwoording wordt geroepen. „Een motie van wantrouwen is onontkoombaar”, meldde Marianne Poot (VVD) aan deze krant.

Black Lives Matter Nederland roept het kabinet op om Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, te ontbieden, en te eisen dat er een einde komt aan het straffeloze geweld tegen zwarte mensen in de VS. De organisatie vraagt deelnemers om alleen deel te nemen als dat veilig kan. Mensen die ver zouden moeten reizen, of die behoren tot een kwetsbare groep, kunnen beter thuisblijven. „De huidige beperkingen drukken op de deelnemeraantallen, maar Black Lives Matter Nederland weet dat er voor elke deelnemer tientallen anderen in gedachten achter de beweging staan”, besluit de organisatie.