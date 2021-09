Sonia ’verklikte’ Bataclan-terrorist en moest onderduiken: ’Ik heb mijn leven opgeofferd’

Buitenland

Megaproces Bataclan-aanslag van start: dossier miljoen pagina’s dik

In Frankrijk begint het proces rondom de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan en voetbalstadion Stade de France in november 2015 in Parijs. Hierbij kwamen 130 mensen om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond. Het was de dodelijkste aanslag in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. T...