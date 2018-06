Ware liefde louterende zoektocht

Alles wat tussen de lakens verdwijnt van mevrouw Meis wordt aangeduid als liefde, de volgende heer in het vleselijk verkeer met Gordon heet liefde. Liefde is het gevoel waar je gedachten worden beheerst; je eet niet meer en hebt geen honger, je slaapt niet meer en je bent niet moe. Zij zit in je hoofd en gaat er niet uit. Als je haar ziet dan gaat je hartslag iets omhoog, de kriebels in je buik. Je rijdt kilometers om, voor haar. Liefde is louterend voor je ziel. Zonder de liefde gekend te hebben is een leven niet compleet.

Om maar niet te spreken van het verliezen van je liefde. Dat doet pijn, levert verdriet op, knoop in je maag. Zonder teksten op Instagram om iets te bewijzen van wat er niet is. In de liefde en het verliezen er van bestaat er geen gelijk, recht, onrecht. De ware liefde is soms een zoektocht van een mensenleven en hopen dat je het vindt. De liefde is gekaapt door misplaatste gevoelens van BN’ers en de industrie die uit zijn op lust, vissen in de vijvers van roem, geld, aandacht, scoren, gezien worden, pronken, kwetsen.

De ware liefde bestaat, denk ik, nog steeds. Je moet haar exact op het juiste moment ontmoeten en de kunst is om het samen te herkennen.

Gert Meijboom, Rotterdam