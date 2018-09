Rutte: ’Straatsburg sluiten te moeilijk’

Vandaar dat hij er geen moeite in wil stoppen. De Duitse Bondskanselier Merkel en de Oostenrijkse kanselier Kurz hebben recent juist wel gezegd dat de tweede vergaderplek moet worden geschrapt. Oostenrijk is het komende half jaar EU-voorzitter.

Probleem is dat het voor Frankrijk onacceptabel is als Straatsburg hen wordt ontnomen. Het verhuiscircus kost de Europese belastingbetaler jaarlijks 200 miljoen euro en het gereis zorgt ook nog eens voor een flinke onnodige belasting van het milieu.

In het Europese Verdrag is vastgelegd dat er minimaal twaalf keer per jaar in de Franse stad in de Elzas (aan de grens met Duitsland en daarom een symbolische vergaderplek) moet worden vergaderd.

Rutte vreest dat ieder land een wensenlijstje zal hebben als het Verdrag wordt opengebroken. „Moet je daar nu energie in steken?”, zegt hij. „De kans dat het lukt is niet zo groot. Mijn politieke gevoel zegt dat wijziging er niet in zit gegeven hoe de machtsverhoudingen in Europa nu liggen.”

De premier sprak vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg over de toekomst van de EU. Rutte pleitte voor nauwe Europese samenwerking omdat de wereld om ons heen steeds instabieler wordt.