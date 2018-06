Zij is 28, hij 45....

Jolanda: "We hebben nooit een moment hinder ondervonden van het verschil in leeftijd. We zitten echt op een lijn met alles en Desmond oogt vanwege zijn Indonesische roots ook een stuk jonger.

In het begin dacht ik ook: 'Zolang hij niet naar mijn leeftijd vraagt is het oké'. En toen hij het op een gegeven moment 'ontdekte', waren we al zo gek op elkaar dat het niets meer uitmaakte. Al duurde het wel vrij lang tot onze relatie ook echt de status van relatie kreeg. Want Desmond wilde eerst zeker weten dat het serieus was voor hij het beestje bij zijn naam noemde. Zijn drie kinderen waren toen ook nog vrij jong.

Ik vond het wel spannend om het aan mijn ouders te vertellen in verband met het leeftijdsverschil, maar die zeiden: 'Jij zou nooit zijn thuisgekomen met een leeftijdsgenoot.' Ze hebben hem dan ook vrij snel in hun hart gesloten."

Kinderwens

De drie kinderen van Desmond vonden op hun beurt snel een plekje in Jolanda's hart. "Ik had niet echt een kinderwens toen ik verliefd werd op Desmond, maar ik vind het wel heel erg leuk om bonuskinderen te hebben. Ik kon ook gelijk goed met ze opschieten.

In het begin gaf ook Desmond aan geen kinderen meer te willen. Maar hij zegt nu dat als het ooit nog mocht gebeuren hij er wel oké mee is. Nu hoeft het in ieder geval nog niet, wat mij betreft.

Drie jaar

Desmond is ook nog druk met zijn kinderen en de tijd die we over hebben brengen we door met elkaar en vrienden. We kijken wel als we drie jaar verder zijn, maar als hij dan niet wil heb ik daar vrede mee. Ik kan per slot van rekening ook zijn kinderen zien opgroeien. Dat is ook veel waard."

Al wonen de kinderen wel bij hun moeder. "Wij gaan of Desmond gaat een of twee keer per week naar de kinderen toe. Als ik het ergens niet mee eens ben maak ik een opmerking, maar ik ben er vooral voor de leuke dingen.

Vriendinnen

Het is voor de kinderen al lastig genoeg dat hun ouders gescheiden zijn en dat hun vader een vriendin heeft. Als ik mij dan ook nog overal mee ga bemoeien is het natuurlijk wel 'Oké, pap…'. Gelukkig is dat vooralsnog niet zo en voel ik me heel erg geaccepteerd. Ze laten me voelen dat ze gek op me zijn. En zij op hun beurt weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen."