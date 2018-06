Coentunnelbuis weer open na urenlange sluiting

AMSTERDAM - Eén van de twee buizen van de Coentunnel vanuit het noorden naar Amsterdam is woensdag rond 14.00 uur weer opengegaan na een urenlange afsluiting, meldt Rijkswaterstaat. De tunnelbuis werd in de ochtendspits gesloten nadat daar een vrachtwagen was geschaard. Daarbij raakte het beton in de tunnel beschadigd.