’Warmste 14 augustus ooit gemeten’

Landelijk is het nog warmer. In het Brabantse Woensdrecht is het zondag 30,5 graden. Bij een temperatuur boven de 32,5 graden sneuvelt ook het datumwarmterecord over alle weerstations. „Deze datum was een vreemde eend in de bijt sinds de metingen in De Bilt begonnen.

Ruim 30 graden

Het was de enige dag in de eerste helft van augustus met een recordmaximumtemperatuur onder 30 graden. De verwachting is dat het vandaag uiteindelijk ruim 30 graden wordt”, meldt meteoroloog Rico Schröder.

Het is de vijfde tropische dag op rij van de huidige hittegolf. Zaterdag kwam het in De Bilt ook tot een record: alweer het derde datumwarmterecord voor De Bilt in 2022. Eerder kwam het op 1 januari en op 22 maart tot een officieel warmterecord. Het record van vandaag is dan ook nummer vier van 2022.

Warmterecords komen een stuk vaker voor dan kouderecords, aldus Schröder. „Gemiddeld telt een jaar negen keer meer warmterecords dan kouderecords. Een datumwarmterecord, zoals vandaag, is op zichzelf niet toe te schrijven aan de klimaatverandering, de verhouding één op negen echter wel. Mocht er geen opwarming zijn, dan zou het aantal warmte- en kouderecords per jaar ongeveer gelijk zijn.”

Verwachting

Goed nieuws voor wie het allemaal te heet onder de voeten wordt. Komende dagen lijkt het iets minder warm te gaan worden. Schröder: „De hittegolf houdt nog wel aan, maar zonder tropische temperaturen in De Bilt. Records zijn dan uit zicht.”