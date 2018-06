Honderden schapen springen de dood in

De dieren maakten een val van zeker 20 meter in het rotsachtige landschap, ten zuiden van de provinciehoofdstad Van, meldden Turkse media. Het is niet duidelijk waarom het eerste dier de sprong maakte. Mogelijk poogde het over een afgrond heen te springen. Dorpelingen uit de omgeving hebben de plaatselijke autoriteiten om hulp gevraagd, omdat het plotselinge verlies van de kudde een grote klap voor de gemeenschap betekent.

