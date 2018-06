Koning op weg naar Litouwen

De koning werkte voor vertrek een gevarieerd programma af in Tallinn. Er werd tijdens een themabijeenkomst over de digitale samenleving, privacy en cyberveiligheid uitgebreid stilgestaan bij de vorderingen die Estland de afgelopen twintig jaar op dat gebied heeft gemaakt.

Na een korte stadswandeling woonde de koning ook een themasessie over innovatie in de landbouw bij alvorens de kleine Nederlandse gemeenschap te ontmoeten. Tot slot nam hij een kijkje bij de overzichtstentoonstelling van het werk van de Estse schilder Michel Sittow (1469-1525) in het KUMU Art Museum. Bij het naast gelegen presidentieel paleis nam Willem-Alexander vervolgens afscheid van president Kersti Kaljulaid.