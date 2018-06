Zwangere lerares na seks met leerling cel in

Katherine Ruth Harper komt ook in het beruchte ’sex offender register’ waardoor iedereen tot in de lengte der jaren kan opzoeken wat ze op haar kerfstok heeft.

Als de docent Engels van de school in Texas vrijkomt, moet ze zich tien jaar niet misdragen, anders gaat ze weer de cel in, zo schrijft de New York Post.

Op het moment dat ze gearresteerd werd, was Katherine acht maanden zwanger. Onduidelijk is nog steeds of de leerling de vader is.