Talloze nabeschouwingen, analyses en reflecties ten spijt; het feit blijft even voldongen als spijkerhard. We zijn er niet bij. Morgen begint het WK in Rusland en vandaag denken we met weemoed terug aan precies vier jaar geleden, 13 juni 2014. De Arena Fonte Nova in het Braziliaanse Salvador de Bahia kolkte.