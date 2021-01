’Grote achterstanden door dichthouden scholen’

Premium Binnenland

Man vindt urn met as bij het afval: ’Zo ga je toch niet met een dierbare om?’

Jean-Marie Smeets uit het Limburgse Elsloo is geschokt omdat hij een urn vond op een afvaldepot. De asbus is zaterdagmorgen overgedragen aan het crematorium in Heerlen, waar de overledene eerder was gecremeerd. Met een bosje bloemen van Smeets.