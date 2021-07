De loopkevers in Landgraaf laten zich nauwelijks tegenhouden. Ⓒ Bert Wassen

Landgraaf - Opeens waren ze er, een kleine twee weken geleden. In de tuin, op straat en ook in huis. Duizenden Coleoptera’s, zwarte loopkevers. Tientallen bewoners van een wijk in Waubach hebben er last van.