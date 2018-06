Nederlandse ’coureurs’ in Britse cel om drugssmokkel

De beide Nederlanders werden in augustus vorig jaar betrapt bij de Kanaaltunnel. Ze zeiden dat ze als coureurs op weg waren naar een race in Groot-Brittannië. Hun raceauto zat achterin een vrachtwagen. In eerste instantie werden ze gecontroleerd omdat een immigrant zich bij hun vrachtauto had verstopt om te worden gesmokkeld, zonder dat de twee het wisten.

Ⓒ National Crime Agency

Toen de douane verder keek, bleek dat er zestig verborgen ruimtes in het dak van de vrachtwagen waren. Daarin zat 250 kilo wiet en 40 kilo cocaïne verstopt.