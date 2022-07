Douane onderschept veel meer drugs in de post

In totaal gaat het om 13.500 in beslag genomen zendingen met deze zogenoemde partydrugs.

Het totale aantal drugsvangsten is ongeveer hetzelfde gebleven. In de eerste helft van 2022 werd 22.009 kilo cocaïne in beslag genomen, ten opzichte van 22.456 kilo in dezelfde periode vorig jaar. In het buitenland zijn wel veel meer drugs in beslag genomen die bestemd waren voor Nederland: van 30.000 kilo in het eerste halfjaar van 2021 naar 47.000 in de eerste zes maanden van dit jaar.