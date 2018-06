Drie aanhoudingen na geweldsincidenten Delft

In de nacht van maandag op dinsdag werden een Delftse sieradenwinkel en horecazaak beschoten. Burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot dinsdag beide panden voor maximaal twee weken te sluiten.

Het was het derde geweldsincident in twee maanden tijd in de Delftse binnenstad. In mei werden al een coffeeshop en een zonnestudio in de Peperstraat onder vuur genomen. In alle gevallen zijn vermoedelijk automatische wapens gebruikt door de dader of daders. Ook raakte een voorbijganger gewond toen een handgranaat ontplofte.

Van Bijsterveldt noemt de drie arrestaties goed nieuws. ,,Ik wacht die ontwikkelingen af en volg deze met zeer grote belangstelling. Tips zijn overigens nog altijd welkom.'' De twee panden die dinsdag werden gesloten blijven ondanks de aanhoudingen voorlopig nog dicht, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook de coffeeshop die in mei onder vuur werd genomen heeft de deuren nog steeds gesloten. De zonnestudio, die eveneens dicht moest, is inmiddels alweer enige tijd open.