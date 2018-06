Koning krijgt complimenten voor Nederland

De Litouwse president Grybauskaite prees de Nederlandse militaire aanwezigheid in haar land als onderdeel van de NAVO-troepenmacht: „We verwelkomen hem graag. De overtuigingen van Litouwen en Nederland liggen dicht bij elkaar. Wij kennen het Nederlandse volk als mensen die niet niet alleen maar praten, maar die ook echt doen.”

Naast het inspecteren van de erewacht staat woensdag ook het staatsbanket op het programma. Donderdag is er een herdenkingsdag in Litouwen en kent het staatsbezoek een onderbreking.

Vrijdag legt de koning een krans op een begraafplaats waar slachtoffers liggen van de onafhankelijkheidsstrijd in 1991. Ook ontmoet hij de Nederlandse gemeenschap in Litouwen en onthult hij een monument ter nagedachtenis aan Jan Zwartendijk, de Nederlandse honorair-consul die in de Tweede Wereldoorlog duizenden levens redde door zogenaamde Curaçao-visa te verstrekken. Verder bezoekt hij Nederlandse militairen die hier gestationeerd zijn en de Baltische staten moet beschermen tegen eventuele Russische agressie. De Litouwse president prees ons land woensdag om die inzet.

Vrijdag is ook het traditionele gesprek met de media gepland, waarin verwacht wordt dat de koning zal vertellen hoe het met de koningin en haar familie gaat sinds het overlijden van haar zus Inés. Máxima is deze week niet bij het staatsbezoek, zodat ze met haar familie kan rouwen in Argentinië. Naar verluidt zijn de drie prinsessen afgelopen weekend met hun vader teruggevlogen van Buenos Aires naar Nederland.