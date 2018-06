Woensdag kans op lichtende nachtwolken

De afgelopen week hebben liefhebbers al eerder getuige mogen zijn van het bijzondere schouwspel geweest en ook vanavond lijken de condities geschikt. Dat meldt Weerplaza.

„Op speciale radars zijn nu signalen te zien die aangeven dat dergelijke wolken boven het noorden van Duitsland en Scandinavië te zien zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat ze er vanavond ook nog te zijn, maar het loont de moeite om rond 23 uur vanavond even richting het noordwesten of noorden te kijken. Bij voorkeur op een plek waar je een vrij uitzicht hebt richting de horizon”, zo adviseert de weersite.

Wat zijn lichtgevende nachtwolken?

„Lichtende nachtwolken zien er uit als zilverachtige slierten die als het ware dansen in de wind die er op grote hoogte staat. De wolken hebben vaak een golvende en streperige structuur en liggen beduidend hoger dan de 'normale' wolken. Rond deze tijd van het jaar is de kans op het waarnemen van deze wolken het grootst.”

Vanavond is de weersverwachting ook gunstig. „Vanuit het westen klaart het steeds meer op en dat betekent dat we in Nederland een vrij goed uitzicht op de hemel hebben. Ook vroege vogels maken morgen nog een kans als er niet te veel reguliere bewolking hangt. Een uurtje voor zonsopkomst (rond 04:00 uur) is de kans het grootst om ze waar te nemen. Kijk dan naar het noorden tot noordoosten. Overigens zijn de genoemde tijden niet heilig. Ook tussen 0 en 3 uur worden de wolken wel eens gezien.”