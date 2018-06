’Kamer niet goed geïnformeerd over fiscus’

De Tweede Kamer sprak Snel woensdag opnieuw aan op de informatievoorziening rond de reorganisatie bij de fiscus. Die kwam zijn voorganger Eric Wiebes, nu minister van Economische Zaken en Klimaat, vorig jaar ook al op felle kritiek te staan. De operatie verloopt uiterst stroef, onder meer door ict-problemen en een uit de hand gelopen vertrekregeling.

Status van groot project

De oppositie zou graag zien dat de vernieuwing de status van groot project krijgt. Dat zou betekenen dat de staatssecretaris de Kamer veel gerichter en gedetailleerder op de hoogte moet houden van alle vorderingen. De PVV kwam onlangs met een voorstel van die strekking, dat donderdag behandeld wordt door de vaste Kamercommissie Financiën.

Hoewel een besluit daarover aan de Tweede Kamer is, denkt Snel dat zo'n formele procedure niet nodig is. Hij vindt zelf immers ook dat de informatievoorziening beter en gerichter moet worden. Ook de regeringspartijen hielden de boot af. Het is niet de bedoeling dat de Kamer ,,het stuur overneemt'', aldus D66'er Steven van Weyenberg.

Frustratie

Toch leeft ook bij de coalitiefracties frustratie over de manier waarop de Kamer op de hoogte is gehouden van de gang van zaken bij de fiscus. ,,Ik kan als Kamerlid niet bepalen hoe het staat met de Belastingdienst'', zei CDA'er Pieter Omtzigt. Hij valt met name over de weigering van Snel om stukken te delen over problemen met de erf- en schenkbelasting, die de schatkist 450 miljoen euro hebben gekost.