Dode en drie gewonden door botsing Rilland

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Ⓒ GinoPress B.V.

RILLAND - Een 64-jarige man uit het Belgische Berlare is om het leven gekomen door een aanrijding in de buurt van het Zeeuwse Rilland. Het slachtoffer kwam op de Oude Rijksweg met de auto in botsing met een bestelbus, nadat de Belg met zijn voertuig vermoedelijk plotseling op de verkeerde weghelft terechtkwam. Drie mensen raakten hierdoor gewond.