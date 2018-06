Uitslag Stelling: Kim Jong-un wint op punten

Hij is paria áf op het wereldtoneel, heeft nauwelijks concessies gedaan en zit in eigen land steviger in het zadel dan ooit. Circa 45% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het er over eens dat Kim een zege heeft behaald. „Hij is gewoon de winnaar”, vindt iemand. „En hij gaat onverstoorbaar door met wat ze al 70 jaar doen in Noord-Korea.” Een ander: „Slim kereltje, die Kim…” Slechts een handjevol stemmers minder (44%) ziet Trump als overwinnaar of acht het potje ’handje knijpen’ op hoog niveau ’onbeslist’.

Een behoorlijk deel van de stemmers (38%) vermoedt dat de top in Singapore het begin is van ontwapening, vrede en wellicht ooit hereniging van de twee Korea’s. „Goed van Kim dat hij een handreiking doet om de zaak te de-escaleren en van Trump dat hij daar in meegaat”, schrijft iemand.

Zo’n 41% vindt het nog veel te vroeg om te juichen. „Deze deal is van weinig waarde”, constateert een stemmer. „Ik ben bang dat deze voorstelling op niets uitdraait. Het zou een ramp betekenen voor de bevolking van Noord-Korea die geen eten heeft en constant gehersenspoeld wordt.”

Veel lof is er voor de Amerikaanse president die zijn opponent Kim (’little rocket man’) aan tafel heeft gedwongen, al wordt Trump in de reacties ook clown, mafkees, griezel en narcistische leugenaar genoemd. „Trump, prima gedaan”, laat een stemmer weten. „De critici verzinnen van alles om het succes te relativeren. Maar per saldo werken zijn onverzettelijke houding en stevig optreden wél.”

„Hij heeft in anderhalf jaar tijd meer bereikt dan Obama in acht jaar. Namelijk Amerika weer op de kaart gezet. ’Make America great again’.” „Kim en Trump verdienen beiden een pluim”, oordeelt iemand. „Althans voor nu, want er is geen oorlogsdreiging meer.”

Anderen hameren erop dat er tot dusver „alleen een intentie-overeenkomst om te gaan onderhandelen” is gesloten. Dat inmiddels ook al een aantal vervolggesprekken staat gepland en Kim uitgenodigd wordt om binnen afzienbare tijd naar Washington te komen, is niettemin hoopvol. „Het heeft tijd nodig en die moet je het geven”, klinkt het veelvuldig. Maar toch; „Het bloed dat aan Kim Jong-uns handen kleeft kan niet vergeven en vergeten worden”, vindt iemand.

En ook: „Zolang Trump geen maatregelen neemt tegen de Amerikaanse wapenlobby en Kim zijn eigen mensen laat verhongeren in kampen heb ik niet het idee dat ze oprecht de wereldvrede nastreven.” Het duo een Nobelprijs toekennen, zoals de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een paar weken terug opperde? Niet doen, vindt 63%.

Volgens velen heeft Kim Jong-un, die in Singapore zonder ook maar één kritische noot als een filmster werd onthaald, het meeste baat bij de topontmoeting. „Door de handdruk met de leider van het vrije westen, hoort hij er helemaal bij.” Niettemin vertrouwt 73% van de stellingdeelnemers hem voor geen meter. „Eerst écht ophouden met die rakettenzooi! Besteed het geld en de energie aan je eigen volk. Hij is en blijft een wrede dictator.”