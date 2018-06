Bom van Gronings beleg 1672 gevonden

Ⓒ Gemeente Groningen/Stadsarcheoloog Gert Kortekaas

GRONINGEN - In de stad Groningen is een bom gevonden die in 1672 werd afgevuurd. Het explosief is een mortiergranaat van gietijzer. Hij is ongeveer 28 centimeter dik en weegt ongeveer 43 kilo. De bom werd in mei gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie concludeerde dat de bom niet op scherp stond en dat hij dus niet tot ontploffing hoefde te worden gebracht.