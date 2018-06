OPCW bevestigt gebruik sarin in Syrië

Ⓒ AFP

DEN HAAG - De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft bevestigd dat in maart vorig jaar zeer waarschijnlijk het zenuwgas sarin is gebruikt in de Syrische stad Ltamenah. Dat staat in een rapport van de speciale onderzoekscommissie dat woensdag is gepresenteerd. De teamleden zijn ook tot de conclusie gekomen dat chloorgas is ingezet bij een aanval op een ziekenhuis. De bombardementen vonden plaats op 24 en 25 maart 2017.