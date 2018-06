Eisen tot 14 jaar tegen Angels-kopstukken

De hoogste strafeis hoorde chapterpresident Lysander de R. (36) vanwege zijn „initiërende, dominante en leidende rol” tegen zich eisen. Zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) verdwijnen wat de officieren van justitie betreft beiden tien jaar achter slot en grendel.

Volgens justitie vormden zij samen met zes andere clubleden en de vriendin van De R. een criminele organisatie, die het plegen van geweld als oogmerk had en in Haarlem met harde hand toesloeg. In de urenlange aanklacht regen de gevallen van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting, wapenbezit, hennepteelt en bezit en handel in harddrugs zich aaneen.

Afpersingen

Getuigen en slachtoffers durven tot de dag van vandaag geen verklaringen af te leggen. Ondernemers werden om onduidelijke redenen afgeperst. Leden van andere motorclubs die zich in de stad vertoonden, werden opgejaagd en mishandeld. Aspirantleden die op hun schreden terugkeerden, moesten duizenden euro’s ’boete’ betalen.

Ook buiten Haarlem lieten de Hells Angels zich gelden, aldus de aanklagers. Een sporthal in het Noord-Hollandse Hoogwoud werd in brand gestoken toen een rivaliserende club er een motorshow wilde houden. De eigenaar werd bedreigd. Een lid van Satudarah dat zich in Alkmaar vertoonde, kreeg klappen. En de kopstukken van de chapter waren in april 2016 bij de gewelddadige botsing met het rivaliserende Mongols bij het Van der Valk hotel in Rotterdam.

Eis OM

Het OM eiste tegen de vijf andere leden en de vriendin van De R. - intermediair en ’first lady’ volgens de aanklagers - eerder gevangenisstraffen tot 3,5 jaar. Een clublid dat een kleinere rol vervulde, hoorde woensdag eveneens 3,5 jaar cel eisen.

Volgende week voert de verdediging het woord. De uitspraken zijn 18 juli.