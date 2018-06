’Dna-profiel ontbreekt van 21.000 criminelen’

Dat er een achterstand is was al langer bekend, maar volgens Nieuwsuur is die de afgelopen twee jaar verdubbeld, terwijl het ministerie van Justitie en Veiligheid juist beterschap had beloofd.

„Uit interne cijfers blijkt inderdaad dat nu sprake is van een stijging”, laat het departement in een reactie weten. „Deze cijfers worden geanalyseerd.” Er is de afgelopen twee jaar volgens het ministerie hard gewerkt aan verbeteringen. De uitvoering daarvan vergt evenwel „de nodige tijd.”

Gebruik dna-profielen

Dna-profielen worden opgeslagen om misdrijven te helpen oplossen. Criminelen gaan dikwijls meerdere keren de fout in. Als iemand na een eerder misdrijf zijn dna heeft moeten afstaan, is hij na een nieuw delict gemakkelijker op te sporen.

Volgens het onderzoek worden veroordeelden vaak pas nadat ze alweer zijn vrijgekomen opgeroepen om dna af te staan. Als ze daar geen gehoor aan geven, zou de politie er achteraan moeten gaan, maar die komt daar vaak niet aan toe.