President Macedonië tegen naamswijziging

De leiders van Griekenland en Macedonië maakten de deal over de naamswijziging van Macedonië woensdag bekend. De Macedonische premier Zoran Zaev zei dat zijn land zal worden omgedoopt tot Republiek Noord-Macedonië. Dat moet de weg vrijmaken voor de toetreding tot de NAVO en de EU, maar volgens president Ivanov is dat onvoldoende reden om in te stemmen met de overeenkomst.

Ivanov klaagt dat de Grieken „alles kregen wat ze wilden en wij niets.” Hij kan een veto uitspreken, maar die zou vervolgens ongedaan gemaakt kunnen worden door het parlement. De president wordt gesteund door de nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE, die zich eveneens verzet tegen de naamswijziging.

Dwarsliggers

Ook in Griekenland wordt gemord over de deal. Zo ligt onder meer de coalitiepartner van regeringspartij Syriza dwars. De leider van de partij Onafhankelijke Grieken, minister Panos Kammenos (Defensie), zei dat premier Alexis Tsipras niet hoeft te rekenen op de steun van zijn partij als de naam „Macedonië” in het akkoord staat.

De buurlanden liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.