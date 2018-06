Italië boos op Fransen om migratierel

De ruzie begon nadat president Macron kritiek had op de weigering van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, om de Italiaanse havens te openen voor de clandestiene immigranten van de NGO-boot Aquarius. Volgens Macron was de weigering „cynisch en onverantwoordelijk.” De woordvoerder van zijn partij En Marche zei zelfs dat het „om te braken” was.

Overigens kwamen in de Siciliaanse havenstad Catania ondertussen 937 clandestiene immigranten aan. Ze waren door de Italiaanse kustwacht geholpen. Dat mocht van minister Salvini. Hij wil echter de NGO-boten niet helpen omdat hij ze als semi-mensensmokkelaars beschouwt.

Italianen zijn verdeeld

De Italianen zijn verdeeld over Salvini’s immigratiepolitiek. Maar ze zijn het allemaal eens dat juist Frankrijk geen recht heeft om Italië de les te lezen. Het land timmerde de grens dicht met Italië om geen immigranten over de grens te krijgen. De Franse politie heeft zelfs een keer met harde hand een zwangere en zichtbaar zieke Afrikaanse vrouw de trein uitgesleept en de Italiaanse grens overgezet waar ze later overleed.

Ook stelt men in Italië dat juist Frankrijk voor alle problemen heeft gezorgd door een aanval te beginnen, vervolgens gesteund door de VS en Groot-Brittannië, op de Libische leider Khadaffi. Juist met hem had Italië belangrijke economische banden en was er politieke stabiliteit. Na de door de Franse president Sarkozy begonnen aanval verkeert Libië nog steeds in chaos en zit vooral Italië met de immigrantenstroom opgescheept.