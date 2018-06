Zorgen Timmermans om gedwongen pensioen voor 27 Poolse rechters

Frans Timmermans Ⓒ EPA

STRAATSBURG - Van de 72 rechters van het Poolse Hooggerechtshof dreigen er over drie weken 27 met gedwongen pensioen te moeten. Frans Timmermans is hier erg bezorgd over en gaat maandag opnieuw naar Warschau om met de regering te praten over de rechtsstaat. Die loopt volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie ernstig gevaar.