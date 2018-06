LIVE: meer details over dood Sharleyne

De achtjarige Sharleyne viel in de nacht van 8 juni 2015 vanaf de tiende verdieping van een flatgebouw in Hoogeveen haar dood tegemoet. Dat moeder Hélène J. zich na drie jaar voor de rechter moet verantwoorden voor het overlijden van haar dochter komt vooral door het speurwerk van de vader van het jonge meisje, Victor Remouchamps, en zijn vriendin Joyce.

Victor Remouchamps keek zijn vriendin Joyce woensdag, in een eerdere zitting in de rechtszaal in Assen, regelmatig hoofdschuddend aan. Bijvoorbeeld toen zijn ex Hélène J. – die na lang zwijgen eindelijk over de fatale avond verklaarde – sprak over ’klauterkont’ Sharleyne.

X-voetjes

Samen met haar moeder woonde het meisje op de tiende verdieping van het flatgebouw De Arend in Hoogeveen. Hélène (38) beweert dat haar dochter wel vaker door haar slaapkamerraam naar de galerij van de flat klom. Dat gebeurde volgens haar ook die nacht: al dan niet slaapwandelend moet Sharleyne over de reling zijn geklommen.

Als het allemaal niet zo verschrikkelijk pijnlijk was geweest, hadden Victor en Joyce erom kunnen lachen. „Sharleyne was allesbehalve sportief. Een houterig meisje met x-voetjes. Slim maar heel voorzichtig. Ze kon nog niet over een klein hekje klauteren of een stoeprandje op springen”, zegt haar vader woensdagavond na de zitting.

"Sharleyne was slim maar heel voorzichtig"

De prangende vraag is: wat is er die nacht echt gebeurd? J. heeft zelf verklaard dat ze sliep, wakker werd omdat het tochtte en vervolgens ontdekte dat haar dochter weg was. Dat vertelde ze de politie toen ze kort na de fatale val van haar dochter werd aangehouden.

Zwijgen

Het OM kreeg in 2015 het bewijs niet rond, Hélène ging vrijuit. Daarna deed ze er het zwijgen toe.

In de rechtszaal zei ze woensdag dat ze een black-out kreeg na het moment dat ze haar dochter onder aan de flat zag liggen. Ze kan zich niet herinneren dat ze, met twee flesjes bier in haar broek, er 13 minuten over deed om de begane grond te bereiken. Ook niet dat ze vervolgens niet naar haar dode dochter liep, maar naar haar auto om sigaretten te pakken. Ze had die avond een forse hoeveelheid alcohol gedronken.

Hoe Sharleyne onder aan de flat belandde, is voor Remouchamps inmiddels glashelder. Samen met Joyce legde hij alle puzzelstukjes op hun plek, hij bracht het dossier naar het hof, en dwong via een artikel 12-procedure af dat het OM zijn ex alsnog moet vervolgen. „Sharleyne krijg ik hier niet mee terug. Toch voelt het als een soort genoegdoening dat Hélène zich nu eindelijk moet verantwoorden.”

"Dit voelt als genoegdoening"

Hij schat de zaak kansrijk in. „Het kan niet anders dan dat Hélène wordt veroordeeld. Ze heeft verklaard dat ze sliep, maar vlak voor de val heeft de buurman een bonk en stemmen in de slaapkamer van Sharleyne gehoord. En even erna werd ze gezien toen ze over de reling keek. Het recht zal zegevieren.”

Maandag hoort Hélène J. welke straf het Openbaar Ministerie tegen haar eist. Het proces gaat donderdag al verder. Onze verslaggeefster Sophie Kluivers is bij zitting aanwezig. Haar tweets volg je vanaf 09.00 uur live onderaan dit artikel.