Het stakingsrecht is zonder twijfel een groot goed in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, mits het niet te lichtzinnig wordt ingezet. Daarvan is helaas wel sprake in het geval van de NS. Maandagmorgen zullen er vanaf Den Haag Centraal en Zwolle minder tot geen treinen rijden. Duizenden reizigers worden dus gedupeerd door stakingen op initiatief van FNV Spoor, en meer acties kunnen volgen.