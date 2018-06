Affaire Keniaan komt op pijnlijke wijze aan het licht

Volgens Nairobi News was de man wel vaker voor zaken in Kitale, terwijl zijn echtgenote thuis in de stad Lodwar achterbleef.

Heks

Nairobi News schrijft dat het de vrouw van de vreemdganger opviel dat de dame vaak weg was als haar man op zakenreis ging. Daarop schakelde de vrouw een heks in om de tortelduifjes in de val te lokken. Enkele dagen later kwamen de twee aan elkaar vast te zitten.

Binnen enkele minuten nadat de twee op het politiebureau waren afgeleverd, was de vrouw van de vreemdganger ook op het bureau aanwezig.

Waarschuwingsschoten

Volgens lokale media trokken de man en zijn minnares zo veel bekijks, dat de politie waarschuwingsschoten moest lossen om zich een weg te banen door de menigte.