’Man met drone binnen 10 seconden uit Disney-park gezet’

De bezoeker zou nog geen minuut in het park zijn geweest, toen hij al werd betrapt. ’Letterlijk binnen tien seconden’ was het al einde verhaal voor hem.

Dat hij voorbij de entree van Disneyland Parijs kwam met de drone in zijn tas, is best knap. Tassen worden daar gecontroleerd. Onbemande vliegtuigjes in de lucht besturen is in principe niet toegestaan in Frankrijk.

De drone is volgens het fanaccount in beslag genomen.

