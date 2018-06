Koning onderstreept solidariteit met Litouwen

Koning Willem-Alexander en president Dalia Grybauskaite bij het staatsbanket tijdens zijn staatsbezoek aan Litouwen. Ⓒ ANP

VILNIUS - Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond in het presidentieel paleis in Vilnius de solidariteit benadrukt van Nederland met Litouwen. „Uw veiligheid is onze veiligheid. Uw vrijheid is onze vrijheid. Uw toekomst is onze toekomst”, zei de koning in zijn toespraak bij het door president Dalia Grybauskaite aangeboden staatsdiner.