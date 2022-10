Rechter: kinderen en kwetsbare asielzoekers mogen niet in noodopvang

Asielzoekers moeten dezelfde opvang krijgen als aan Oekraïense vluchtelingen wordt geboden, zo oordeelt de rechter.

Zo’n kwart van de asielzoekers is ondergebracht in de noodopvang of crisisnoodopvang. Het ontbreekt daar vaak aan privacy, onderwijs voor kinderen en voldoende zorg voor kwetsbaren. Het COA moet ervoor zorgen dat er geen kinderen en kwetsbaren meer op noodopvang zijn aangewezen. Vooral voor alleenstaande minderjarige asielzoekers moet zo snel mogelijk fatsoenlijke opvang worden verzorgd. Zij mogen maximaal vijf dagen in opvanglocatie zoals in Ter Apel verblijven voordat zij naar een voogdij-instelling gaan. In de opvang bij het aanmeldcentrum mogen maar maximaal 55 alleenstaande asielkinderen zitten. Momenteel zijn dat er zo’n 250.

Het COA moet al alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat alle asielzoekers op z’n minst dagelijks een slaapplaats en twee maaltijden krijgen. Tijdens de zitting had de landsadvocaat al naar voren gebracht dat een vonnis niks zou veranderen in de maximale inspanningen die de Staat en het COA leveren om voldoende opvangplekken te regelen. „Het heeft weinig zin de Staat een bevel te geven dat hij niet kan nakomen.” Toch moeten de Staat en het COA een tandje bij zetten, oordeelt de rechter. Zo moet ze er binnen negen maanden voor zorgen dat alle asielzoekers minstens een slaapruimte krijgen met vier muren en een plafond, een afsluitbare deur en een raam dat open kan. In zo’n ruimte mogen maar zes mensen van hetzelfde geslacht worden opgevangen. De crisisnoodopvang is hiervan momenteel geen sprake. Zaken als toegang tot drinkwater, medische zorg en drie maaltijden per dag moet het COA meteen regelen.