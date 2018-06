Politie vindt ricine in Keulse flat Tunesiër

De autoriteiten sluiten niet uit dat de verdachte een staatsgevaarlijke actie in de zin had, al zijn daarvoor vooralsnog geen aanwijzingen. Volgens Keulse kranten is de Tunesiër pas in november 2016 naar Duitsland gekomen. Zijn vrouw is ook enige tijd vastgehouden maar zij zal niet in staat van beschuldiging worden gesteld. De politie was de man op het spoor gekomen na een tip en hield hem al enige tijd in de gaten.

Pas woensdagavond kwam definitief vast te staan dat het om ricine ging. Dat is een biologische stof uit de boon van de wonderboom. In zuivere vorm is zelfs 0,03 milligram al dodelijk voor mensen.