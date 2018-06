Bewoners zorgcentrum slapen elders na brand

Ⓒ ANP

DOORN - Een deel van de bewoners van een woonzorgcentrum in Doorn (Utrecht) dat woensdagavond vanwege brand werd ontruimd, moet de nacht elders doorbrengen. De mensen om wie het gaat worden of elders in het pand opgevangen, of bij familie, meldt de veiligheidsregio. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog onduidelijk. Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand was vrij snel geblust.